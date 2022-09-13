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Исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ получил «Эмми»

Юлия Курганова
Общество
Исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ получил «Эмми»
Кадр из сериала «Игра в кальмара» / 2021 год

Исполнителю главной роли в корейском сериале «Игра в кальмара» Ли Джону Джэ вручили награду американской киноакадемии «Эмми» за «Лучшую мужскую роль в драматическом сериале».

В данной номинации также участвовали Адам Скотт («Разделение»), Брайан Кокс и Джереми Стронг («Наследники»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу») и Джейсон Бейтман («Озарк»)​​.

Награда в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» досталась Джейсону Судейкису за проект «Тед Лассо». «Эмми» за «Лучшую мужскую роль в мини-сериале» получил Майк Уайт за "«Белый лотос», ему также вручили награду за сценарий к данному сериалу.

Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется в прямом эфире на канале NBC.

8 сентября сообщалось, что россиянка музыкальный редактор Лена Гликсон получила премию «Эмми» за «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала». Награду ей вручили за работу над музыкой в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела».

Гликсон родилась в Воронеже, где и отучилась в музыкальном колледже имени Ростроповичей.

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