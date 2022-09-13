Aydınlık: Анкара потребовала от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании

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После начавшейся на Украине агитационной политики против турецких бизнесменов и банков Анкара запросила у Киева разъяснений подобной ситуации. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила газета Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.

— Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предложил наказывать организаторов проукраинских мероприятий на полуострове. Он заявил, что их надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что позиции политиков из разных стран Евросоюза относительно специальной военной операции России заметно отличаются. Если некоторые выступают за полную победу Украины, то другие не скрывают, что их устроил бы компромиссный вариант.