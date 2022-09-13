«Решили позариться на мировую славу»: Жигалова анонсировала скорый отъезд Милохина в США

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

После приостановки работы социальной сети TikTok многие блогеры покинули Россию и уехали за границу. По словам журналистки Алены Жигаловой, в скором времени к ним может присоединиться артист Даня Михлохин.

— Из-за приостановки работы соцсети в России, участники хауса Dream Team отправились в Штаты и заодно решили позариться на мировую славу. <...> Только Даня Милохин все никак не вырвется к друзьям, но, как рассказала бывшая участница Ваша Маруся, он тоже делает визу и вот-вот покинет Россию, — сказала она.

Жигалова добавила, что несмотря на отъезд из страны, основной заработок блогеров идет от российских рекламодателей. Кроме того, журналистка задалась вопросом, какую славу они хотят найти в США. По ее словам, на Западе уровень конкуренции значительно выше, чем в России, отметила она в своем Telegram-канале.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина певица Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.