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Эксперт предположил, как изменится ключевая ставка Центробанка в сентябре

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт предположил, как изменится ключевая ставка Центробанка в сентябре
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк мог бы обойтись без изменения ключевой ставки в сентябре, но, скорее всего, все же снизит ее. Такое мнение высказал бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин.

— Считаю, что Банк России пойдёт на небольшое, но дополнительное снижение ставки, может быть, на 25 базисных пунктов (0,25 процента). Однако я бы сказал, что в условиях сохраняющейся довольно высокой инфляции сейчас лучше сделать паузу в изменении ставки, — отметил он в комментарии НСН.

Как считает экономист, в случае снижения ставки никаких критичных последствий для экономики не наступит. Он добавил, что процесс инфляции тормозится фактором укрепления рубля и спросом населения и предприятий, которые сейчас делают паузу в инвестировании.

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 16 сентября снизит ключевую ставку с 8% до 7,5%. Такие прогнозы составили аналитики и агентство Bloomberg, сообщает Life.ru.

Центральный Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет на взимание банками комиссии с физических лиц за снятие валюты с их вкладов или счетов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 8 сентября.

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