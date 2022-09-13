Эксперт рассказал, как изменились цены на мебель

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Владелец строительной компании Максим Лазовский рассказал, как изменились цены на мебель.

— Мы работаем в сегменте ИЖС, где работе с интерьерными решениями всегда уделяется большое внимание. Мы можем говорить о снижении цен на мебель и декор от отечественных компаний. Особенно на те товары, где минимально задействованы импортные комплектующие. Например, древесина сейчас дешевеет, — рассказал он в комментарии Life.ru.

Также снижаются цены на предметы мебели из металла: лестницы, декоративные элементы.

Эксперт порекомендовал искать небольшие производства, которые делают мебель из цельного массива. В таком случае можно найти акционные варианты с большими скидками.

Он также отметил, что продолжают расти в цене зарубежные товары, особенно премиальных брендов.

Столичные производители за полгода увеличили выпуск строительных материалов более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.