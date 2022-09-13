Финансовый аналитик рассказал, как изменится курс доллара к концу года

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Стоимость доллара остается запертой в диапазоне 60 рублей, но так будет недолго. Такое мнение высказал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Эксперт напомнил, что в ближайшие пару месяцев начнет работать запрет на экспорт нефтепродуктов из России в западные страны. Снижение экспорта энергоресурсов также окажет негативное влияние на рубль.

— В этих условиях у правительства не будет других вариантов, кроме как девальвировать рубль, чтобы забрать максимальную премию с продажи продукции, идущей на экспорт. Снижение стоимости рубля позволит и компенсировать дисконт на нефтепродукты, которые приходится устанавливать для продажи нашего сырья на азиатские рынки, — отметил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Аналитик уточнил, что если геополитическая ситуация не изменится, то курс доллара к концу года поднимется до 70 рублей. Если санкционные ограничения будут расширяться, то курс может дойти до отметки 75–85 рублей.

Ранее эксперты сообщили, что Россия не планирует полностью отказаться от доллара и евро, но зависимость РФ от них уже начала сокращаться. Дедолларизация привела к укреплению рубля, что сделало многие импортные товары более доступными для россиян, передает Nation news.

До этого финансист Евгений Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро.