Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Финансовый аналитик рассказал, как изменится курс доллара к концу года

Ирина Игнатенко
Экономика
Финансовый аналитик рассказал, как изменится курс доллара к концу года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стоимость доллара остается запертой в диапазоне 60 рублей, но так будет недолго. Такое мнение высказал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Эксперт напомнил, что в ближайшие пару месяцев начнет работать запрет на экспорт нефтепродуктов из России в западные страны. Снижение экспорта энергоресурсов также окажет негативное влияние на рубль.

— В этих условиях у правительства не будет других вариантов, кроме как девальвировать рубль, чтобы забрать максимальную премию с продажи продукции, идущей на экспорт. Снижение стоимости рубля позволит и компенсировать дисконт на нефтепродукты, которые приходится устанавливать для продажи нашего сырья на азиатские рынки, — отметил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Аналитик уточнил, что если геополитическая ситуация не изменится, то курс доллара к концу года поднимется до 70 рублей. Если санкционные ограничения будут расширяться, то курс может дойти до отметки 75–85 рублей.

Ранее эксперты сообщили, что Россия не планирует полностью отказаться от доллара и евро, но зависимость РФ от них уже начала сокращаться. Дедолларизация привела к укреплению рубля, что сделало многие импортные товары более доступными для россиян, передает Nation news.

До этого финансист Евгений Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро.

Санкции Доллар Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте