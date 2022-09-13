Левый поворот с Мичуринского на Ломоносовский проспект при движении в центр отменили в Москве / Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Мичуринский проспект (дублёр) Карта всех событий

Движение восстановлено после ДТП на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 сентября.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на повороте с улицы Лобачевского на Мичуринский проспект. Водитель КамАЗа, перевозившего грунт, не справился с управлением, и грузовик перевернулся.

Водитель грузовика пострадал и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.