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Движение восстановлено после ДТП на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Движение восстановлено после ДТП на западе столицы
Левый поворот с Мичуринского на Ломоносовский проспект при движении в центр отменили в Москве / Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Мичуринский проспект (дублёр) Карта всех событий

Движение восстановлено после ДТП на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 сентября.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на повороте с улицы Лобачевского на Мичуринский проспект. Водитель КамАЗа, перевозившего грунт, не справился с управлением, и грузовик перевернулся.

Водитель грузовика пострадал и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Западный административный округ (ЗАО) Район Раменки Москва ДТП грузовик
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