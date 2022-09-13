Движение восстановлено после ДТП на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 сентября.
— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
ДТП, о котором идет речь, произошло на повороте с улицы Лобачевского на Мичуринский проспект. Водитель КамАЗа, перевозившего грунт, не справился с управлением, и грузовик перевернулся.
Водитель грузовика пострадал и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.