«Вкусно — и точка» начнет продавать «Добрый Cola» с 15 сентября

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 15 сентября начнет продажу колы под брендом «Добрый Cola». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе сети.

— Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом «Добрый» и будут доступны к заказу в прежних объемах, — уточнили в пресс-службе.

В течение сентября напитки, выпускаемые брендом, будут доступны во всех ресторанах сети. Кроме того, на данный момент в меню прохладительных напитков «Вкусно — и точка» представлены также два вида «Липтон Айс-ти» и три вида молочных коктейлей.

В августе стало известно, что The Coca-Cola Company сменила имя своего напитка на территории России. Теперь он будет называться «Добрый Кола». Предполагается, что компания построит продажи своего напитка на основе известного бренда сока «Добрый».

До этого сообщалось, что аналог десерта «Макфлурри», который убрали из меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», вернулся в ассортимент под названием «Айс де люкс». Десерт доступен пока только в некоторых регионах России. Он будет иметь вкус ананаса.

В июне стало известно, что американские сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC переходят на напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Договор с «Черноголовкой» уже заключен.