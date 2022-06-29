KFC и Burger King переходят на напитки «Черноголовки»

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Американские сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC переходят на напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Об этом в среду, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Так, в Burger King на 10 из 12 кранов с напитками можно увидеть надпись «здесь просто вода» с припиской — «но это не навсегда». Как отметили в компании, договор с «Черноголовкой» уже заключен и скоро в ресторанах появится семь различных лимонадов данного бренда.

Кроме того, в ресторанах сети KFC в Москве гостям уже предлагают в меню колу из «Черноголовки», а также лимонады «май-тай», «пина-колада», обычную и газированную воду, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), принадлежащая американской компании Coca-Cola Co., приняла решение окончательно покинуть Россию. При этом СМИ узнали, чем в России заменят напитки Coca-Cola и Fanta. Так, место именитых брендов займет Funky Monkey Cola и Orange. Согласно предоставленной информации, вкус напитков будет идентичен уже знакомым для потребителей Coca-Cola и Fanta.