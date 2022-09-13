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«Настоящий слуга народа»: китайцы пришли в восторг от слов Путина

Евгений Белоусов
В мире
«Настоящий слуга народа»: китайцы пришли в восторг от слов Путина
Фото: Администрация президента РФ

Читатели китайского издания «Гуаньча» пришли в восторг от слов российского президента Владимира Путина о неизбежной «дедолларизации» экономики.

— Вот настоящий слуга народа, — заявил один из читателей.

Другой комментатор поддержал слова российского лидера и призвал создать новую мировую валюту в противовес доллару. С ним согласился другой участник обсуждения и добавил, что теперь России и Китаю следует объединиться для совместной работы.

Все мировые державы, уставшие от постоянного давления со стороны США, должны объединиться и противостоять Америке и ее двойным стандартам, передает РИА Новости слова еще одного читателя.

Недавно Владимир Путин заявил, что процесс «дедолларизации» российской экономики неизбежен. Он также отметил, что Россия успешно справляется с тем давлением, которое оказывают на нее западные страны.

Российский лидер также сообщил, что товарооборот между Москвой и Пекином вскоре может достигнуть 200 миллиардов долларов. Данное заявление он сделал на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.

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