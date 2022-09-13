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Ряд трамваев задерживается на Богородском шоссе

Евгений Белоусов
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Ряд трамваев задерживается на Богородском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Богородское шоссе Карта всех событий

Трамваи № 4л и 25 задерживаются на Богородском шоссе в районе остановки «Ростокинский проезд». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Сейчас маршруты трамваев временно изменены, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичного транспорта. По его словам, доля современных поездов в метро составляет 70 процентов, а на 95 процентов в городе обновлен парк трамваев.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на севере столицы продолжается обособление бордюром первого в этом году участка трамвайных путей, чтобы сделать трамваи быстрее и сократить количество задержек из-за дорожно-транспортных происшествий.

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) Москва Трамваи
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