Адвокат рассказал о покушении на продюсера Алексеева после суда с МакSим

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Звездный адвокат Сергей Жорин, защищавший интересы продюсера Юрия Алексеева в суде против певицы МакSим, рассказал о покушении на своего подопечного через год после окончания разбирательства.

По словам юриста, в 2011 году МакSим подала иск против Алексеева о защите чести и достоинства. Певица проиграла, а адвокат и его подопечный после победы перестали поддерживать связь.

Однако через год продюсер снова позвонил Жорину и спросил у него совета. Алексеев сообщил, что его позвали в Москву на переговоры по поводу его артистов, однако предложение казалось сомнительным: предлагалась оплата самолета бизнес-классом и слишком выгодные условия для уровня звезд, с которыми сотрудничает продюсер.

Адвокат посоветовал придерживаться необходимых мер предосторожности, а Алексеев все-таки согласился полететь в Москву. Позже оказалось, что опасения были ненапрасными: в аэропорту прилетевшего встретила принимающая сторона и пригласила в автомобиль.

— Он сел к ним в машину, они без какой-либо прелюдии повезли его в близлежащий лес. Там расстреляли из травматического оружия. Какое-то время он лежал без сознания в лесу. Потом еле-еле дополз до проезжей части. Поймал попутку и уже мне позвонил оттуда, сказал, что на него было совершено покушение, — рассказал Жорин.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, следствие выяснило имена нападавших. По одной из недоказанных версий, подозреваемые были связаны с МакSим, передает Пятый канал.

12 сентября Алексеев скончался на 54-м году жизни. Продюсер перестал выходить на связь 6 сентября, последнее время он жил в Выборге.