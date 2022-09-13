Москвичи совершили более 1,5 миллиона бесплатных пересадок на наземном транспорте за лето

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пассажиры наземного транспорта Москвы совершили за лето более 1,5 миллиона бесплатных пересадок по карте «Тройка». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Наши пассажирские сервисы пользуются популярностью у горожан, потому что с ними поездки становятся еще удобнее и доступнее, — заявил он.

По словам Асаула, чаще всего бесплатными пересадками пользовались на маршрутах трамваев 17, 11, и 36, а также автобусов — е85 и е80. Постоянные пользователи сервиса экономят в месяц более 500 рублей.

Гендиректор «Мосгортранса» также отметил, что на сегодняшний день бесплатными пересадками пользуется примерно четверть пассажиров наземного транспорта. Преимущественно это работающие люди 30-50 лет.

С начала запуска бесплатных пересадок в наземном транспорте сервисом воспользовались более шести миллионов раз по «Тройке», привязанной к личному кабинету в приложении «Метро Москвы».

До этого стало известно, что почти 350 тысяч москвичей воспользовались мобильным приложением «Метро Москвы» и привязали свою карту «Тройка» в личном кабинете.