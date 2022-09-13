Bloomberg: Глава Еврокомиссии должна объявить о трудной зиме для жителей ЕС

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Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен должна проявить лидерские качества и честно сказать жителям Евросоюза о том, что их ждет трудная зима, им придется пойти на жертвы при любом развитии энергетического кризиса. Такое мнение выразил журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

По его словам, грядущая зима будет очень трудной для еврозоны, и жители должны узнать об этом от сильного лидера. Ангелы Меркель и Марио Драги уже нет в политике, а Эммануэля Макрона и Олафа Шольца «слушают без внимания». Ляйен, считает, Лорен, должна «заполнить образовавшуюся брешь» и восстановить доверие европейцев к властям.

— Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на десять-пятнадцать процентов. А еще она должна заявить им, что страны — члены Евросоюза сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников, — написал журналист.

Он подчеркнул, что глава ЕК должна «без стеснений объявить «чрезвычайное положение» в масштабах всего ЕС», а также объяснить жителям еврозоны, что энергетический кризис приведет к отмене ранее принятых решений. Так, например, ФРГ придется продлить работу атомных электростанций и на время забыть о зеленой энергетике.

Тем не менее главной проблемой европейских властей Лорен назвал доверие жителей, так как неизвестно, поддержат ли они правительство или «дадут им от ворот поворот», передает РИА Новости.

Недавно в Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц напомнил о схожем кризисе 2015–2016 годов во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе и предложил создать специальный план распределения голубого топлива.