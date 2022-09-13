Глава Минэкономики ФРГ заявил о риске рецессии в следующем году

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При продолжении беспрепятственного роста цен в Германии существует вероятность того, что в следующем году страну накроет рецессия. Об этом сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

— Если рост цен и инфляция будут беспрепятственно продолжаться, как мы уже видели, то существует риск рецессии в следующем году, — заявил Хабек в прямом эфире телеканала Welt.

Глава Минэкономики также подчеркнул, что рецессию можно предотвратить. Для этого правительству страны требуется разработать комплекс соответствующих мер, снизить цены на энергию, а также укрепить спрос.

До этого сообщалось, что немецкие банки ждут дефолтов после снижения поставок газа из России. Данный сценарий, как уточняется, приведет к рецессии в крупнейшей экономике Европы.

Недавно в Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц напомнил о схожем кризисе 2015–2016 годов во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе и предложил создать специальный план распределения голубого топлива.