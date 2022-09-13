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Литва продлила режим ЧП и запретила въезд в страну россиянам

Евгений Белоусов
В мире
Литва продлила режим ЧП и запретила въезд в страну россиянам
Фото: depositphotos

Власти Литвы закрыли въезд в страну гражданам России и продлили режим ЧП до 15 декабря. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе литовского Сейма (однопалатного парламента).

— Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза граждан Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на тех граждан, которые соответствуют установленным Литвой критериям. Это решение поддержали 68 депутатов, пятеро высказались против. Кроме того, еще 26 депутатов Сейма воздержались от голосования, передает РБК.

До этого сообщалось, что некоторым российским гражданам отказали в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины. Об этом рассказало Генеральное консульство России в Трабзоне.

12 сентября в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эксперт отметил, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

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