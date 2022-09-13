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Эксперты оценили предложение убрать сроки годности с этикеток товаров

Александр Зосимов
Георгий Соланович

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Общество
Эксперты оценили предложение убрать сроки годности с этикеток товаров
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Росстандарт 13 сентября сообщил, что на этикетках продуктов могут сократить сведения о месте и дате производства, а также сроках годности товара для экономии чернил. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» оценили инициативу и обсудили альтернативный вариант получения информации потребителями — через QR-код.

Так, например, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий заявил, что сокращение объема информации для потребителя — сомнительная инициатива. Переносом сведений о товаре на QR-коды же могут воспользоваться мошенники.

— Перенос части информации, например, в QR-код, может быть негативно воспринят многим категориям потребителей. В частности, пожилыми людьми. Ведь им будет довольно трудно искать информацию. Очевидно, что будущими изменениями могут воспользоваться недобросовестные продавцы — для введения людей в заблуждение, — сказал Недзвецкий.

Он заключил, что пересмотр требований к информации на этикетке сейчас не имеет особого смысла.

Генеральный директор межрегиональной общественной организации содействия и развития экспертной деятельности «Координационный экспертный совет» Оксана Волошина в свою очередь поддержала введение QR-кодов для товаров, обосновав это тем, что нововведение сэкономит чернила и место, а также поможет бороться с недобросовестными продавцами, которые переклеивают информацию о сроке годности товара.

Со словами Волошиной согласился председатель Комитета по экономике и науке московского городского отделения «опоры России» Алексей Каневский. Он не исключил, что в будущем вся информация о товарах будет передаваться при помощи QR-кода.

Заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов добавил, что введение QR-кодов на товарах поможет и предпринимателям, специализирующимся на импорте продукции, которую используют для создания упаковок.

— Цены на упаковочные материалы и их составляющие заметно выросли. Также введено эмбарго для полиграфических красок. Напомню, что это подробно указывается в пятом по счету пакете европейских санкций в отношении нашей страны, — заключил Леонов в беседе с «ВМ».

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