Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Илону Маску

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Акционеры американской компании Twitter одобрили продажу сделку по продаже компании предпринимателю Илону Маску. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил генеральный советник Twitter Шон Эдгетт.

— С учетом предварительного расчета, акционеры поддержали предложение, — заявил он.

Уточняется, что акционеры одобрили продажу компании Маску за 44 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

В начале июля сообщалось, что Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке компании Twitter. Так, предприниматель реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

В ответ на принятое решение Twitter подала в суд на Илона Маска. Суд должен был установить, может ли американский бизнесмен в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с компанией.

В мае миллиардер сообщил о запланированной проверке 100 аккаунтов в социальной сети Twitter на наличие спама и фальшивых данных. Бизнесмен уточнил, что он ждет сведений, согласно которым количество спам-аккаунтов не превышает пяти процентов от числа всех пользователей платформы.