Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве задержали организатора квеста, в котором пострадали четыре человека

Георгий Соланович
Происшествия
В Москве задержали организатора квеста, в котором пострадали четыре человека
Фото: СК РФ

Сотрудники столичного СК задержали мужчину, организовавшего квест, при прохождении которого четыре человека получили ожоги. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 13 сентября.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 11 сентября, в воскресенье. Во время игрового квеста в помещении на улице Новохохловской произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стало неаккуратное использование небольшого газового баллона.

В результате происшествия пострадали двое сотрудников, которые проводили квест, а также четверо подростков в возрасте от 14 до 15 лет. Все потерпевшие получили термические ожоги.

Организатору квеста предъявили обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

— Фигурант задержан. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, — заявила Иванова.

Другой пожар произошел 13 сентября в доме № 2 на улице Красного Маяка. Как позже стало известно, спасатели вытащили из огня шесть человек. Всех пострадавших передали медикам для осмотра и оказания помощи.

Следственный комитет Пожары Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте