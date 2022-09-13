В Москве задержали организатора квеста, в котором пострадали четыре человека

Фото: СК РФ

Сотрудники столичного СК задержали мужчину, организовавшего квест, при прохождении которого четыре человека получили ожоги. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 13 сентября.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 11 сентября, в воскресенье. Во время игрового квеста в помещении на улице Новохохловской произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стало неаккуратное использование небольшого газового баллона.

В результате происшествия пострадали двое сотрудников, которые проводили квест, а также четверо подростков в возрасте от 14 до 15 лет. Все потерпевшие получили термические ожоги.

Организатору квеста предъявили обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

— Фигурант задержан. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, — заявила Иванова.

Другой пожар произошел 13 сентября в доме № 2 на улице Красного Маяка. Как позже стало известно, спасатели вытащили из огня шесть человек. Всех пострадавших передали медикам для осмотра и оказания помощи.