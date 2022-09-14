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La Vanguardia: Запасов газа Европе хватит только до февраля

Егор Провоторов
В мире
La Vanguardia: Запасов газа Европе хватит только до февраля
Фото: shutterstock

Европейские государства не смогут долго протянуть с текущими запасами газа в хранилищах. Имеющегося у них «голубого топлива» хватит лишь до февраля следующего года, пишут журналисты испанской газеты La Vanguardia во вторник, 13 сентября.

Авторы материала заметили, что в данный момент перед лидерами европейских стран стоит сложная задача. Властям стран Евросоюза нужно максимально растянуть нынешние запасы газового топлива, чтобы продержаться зимой. В этих целях Европе придется сократить нынешнее потребление энергии, а также перераспределить излишки.

— 160 газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС, — предупредили журналисты, которых цитирует ФАН.

Накануне госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Европейский союз может ослабить санкционное экономическое давление на Москву с наступлением холодов. По его словам, ограничительные меры вызвали дефицит энергии и «взрывной скачок цен» в Европе.

Европейский союз газоснабжение Европа
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