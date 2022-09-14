Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владислав Овчинский: В Москве запущено производство препаратов для домашних животных

Василий Плиткин
Город
Владислав Овчинский: В Москве запущено производство препаратов для домашних животных
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

«Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») запустил производство первого в своем ассортименте ветеринарного препарата и уже вывел его на российский рынок. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Фармацевтические предприятия города выпускают изделия для лечения широкого перечня заболеваний. С каждым годом в портфеле компаний появляется все больше собственных разработок, иногда в совершенно новых для них направлениях. Один из ведущих производителей города — Московский эндокринный завод — в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения, — сказал глава департамента.

Лекарственный препарат применяется в качестве обезболивающего средства в составе комплексной терапии для собак и кошек.

По словам генерального директора ФГУП «Эндофарм» Михаила Фонарева, в планах компании — расширение ветеринарной линейки. До конца 2022 года производитель планирует вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии ветеринарного применения. Кроме этого, предприятие рассматривает возможность выпуска ветеринарных препаратов в рамках контрактного производства.

В 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт с объемом инвестиций в миллиард рублей. Инвестор должен локализовать на территории города выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. При этом Москва гарантирует закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.

Производство Владислав Овчинский Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте