Владислав Овчинский: В Москве запущено производство препаратов для домашних животных

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

«Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») запустил производство первого в своем ассортименте ветеринарного препарата и уже вывел его на российский рынок. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Фармацевтические предприятия города выпускают изделия для лечения широкого перечня заболеваний. С каждым годом в портфеле компаний появляется все больше собственных разработок, иногда в совершенно новых для них направлениях. Один из ведущих производителей города — Московский эндокринный завод — в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения, — сказал глава департамента.

Лекарственный препарат применяется в качестве обезболивающего средства в составе комплексной терапии для собак и кошек.

По словам генерального директора ФГУП «Эндофарм» Михаила Фонарева, в планах компании — расширение ветеринарной линейки. До конца 2022 года производитель планирует вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии ветеринарного применения. Кроме этого, предприятие рассматривает возможность выпуска ветеринарных препаратов в рамках контрактного производства.

В 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт с объемом инвестиций в миллиард рублей. Инвестор должен локализовать на территории города выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. При этом Москва гарантирует закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.