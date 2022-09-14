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В Крыму начали проверку из-за гимна «Азова» на свадьбе

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Крыму начали проверку из-за гимна «Азова» на свадьбе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Вице-премьер Республики Крым Михаил Назаров рассказал, что правоохранительные органы приступили к проверке из-за того, что на свадьбе в Бахчисарае играла песня, которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенного полка «Азов»* (террористическая организация). Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Назаров добавил, что по результатам первых проверочных мероприятий уже составлены четыре протокола об административных правонарушениях.

— По данным обстоятельствам проводится проверка. Я думаю, что это не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность, — передает слова вице-премьера РИА Новости.

Замглавы администрации Бахчисарая Арсен Аблаев заявил, что заведение, где произошел данный инцидент, закрыли на время проверок.

В августе Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены украинского националистического батальона «Азов» используют запрещенные методы ведения войны, в частности пытают мирное население и убивают детей.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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