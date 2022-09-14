Ефимов: Два крупных предприятия сэкономят на налогах около 65 миллионов рублей в год

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Столичный производитель рыбной продукции «Меридиан» и фармацевтическая компания «Биннофарм» смогут ежегодно экономить на налогах около 65 миллионов рублей благодаря статусу промышленного комплекса. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2016 года Москва присваивает предприятиям города статус промышленного комплекса, который дает им право на налоговые льготы. Теперь эти преференции станут доступны производителю лекарственных препаратов «Биннофарм» и изготовителю рыбной продукции «Меридиан», — заявил он.

По словам заместителя мэра, общая сумма ежегодных налоговых льгот для этих компаний оценивается почти в 65 миллионов рублей. Статус промышленного комплекса позволяет сократить региональный налог на прибыль со стандартных 17 до 13,5 процента.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что благодаря поддержке города за прошлый год столичные предприятия со статусом промкомплекса сэкономили на налогах 1,9 миллиарда рублей.

В свою очередь директор по производству АО «Биннофарм» Анатолий Ягленко уточнил, что в ближайшие несколько лет предприятие планирует совершенствовать свои биотехнологические компетенции и расширить выпуск суппозиториев и аэрозолей.

До этого, 8 сентября, сообщалось, что по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина производитель медной катанки и проволоки ООО «Элкат» получил статус промышленного комплекса. Согласно столичному законодательству, новый статус даст компании право на льготы.