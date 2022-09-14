ФСБ арестовала обвиняемого в госизмене жителя Владивостока

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали жителя Владивостока по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 14 сентября.

— В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, подозреваемый совершал сбор и передачу данных о критической и военной инфраструктуре региона украинской разведке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.