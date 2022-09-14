Эксперт рассказал, как изменятся курсы евро и доллара на следующей неделе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев рассказал, как изменятся курсы доллара и евро на следующей неделе.

Эксперт пояснил, что для российской валюты по-прежнему важны нефтяные цены, которые пока находятся в сравнительно стабильном состоянии, хотя и снизились до 92–95 долларов за баррель. Скорее всего, такая же динамика будет наблюдаться и на следующей неделе.

По словам эксперта, снижение ставки ЦБ РФ может ненадолго оказать давление на рубль, но выше 61 рубля за единицу ни доллар, ни евро не вырастут. Причем повышение курса будет носить кратковременный характер, передает Life.ru.

Доллар подешевел на 38,92 копейки — до 60,0676 рубля, свидетельствуют официальные курсы валют, установленные Банком России на среду, 14 сентября. Курс евро по сравнению с показателем на вторник потерял 37,63 копейки и составил 60,9364 рубля, передает ФАН.

До этого финансист Евгений Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро.