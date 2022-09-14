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Спортсмен-паралимпиец рассказал, как спорт помогает в реабилитации после травм

Ирина Игнатенко
Общество
Спортсмен-паралимпиец рассказал, как спорт помогает в реабилитации после травм
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спорт является неотъемлемой частью любой реабилитации. Помимо физической подготовки, он помогает тренировать дисциплину, настроить режим сна и питания. Об этом рассказал мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов.

— Это и дисциплина, и режим питания, и сна, и отдыха. Поэтому для нас спорт — это жизнь, движение. Всем людям на самом деле занятия спортом приносят много пользы, — отметил Лукьянов в комментарии РИАМО.

Спортсмен рассказал, что получил тяжелую травму позвоночника еще в юности. Ему потребовалось много времени для реабилитации. Он занимался плаванием в бассейне, лечебной физкультурой, посещал физиопроцедуры и массаж. А затем увлекся фехтованием.

Спорт является хорошим антидепрессантом. Физическая активность в течение дня стимулирует крепкий сон и снижает депрессивное состояние. Об этом рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

Спорт Фехтование физическая форма
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