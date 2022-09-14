Синоптик предупредил жителей Петербурга о похолодании

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Заметное похолодание последует за небольшими дождями в Петербурге в среду, 14 сентября. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что небо над Северной столицей затянут плотные облака, влияние окажет приближающийся с запада североатлантический циклон.

Температура воздуха составит плюс 12–14 градусов. Ветер юго-восточный с порывами 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы — упадет до 750 миллиметров ртутного столба. В четверг, по словам эксперта, также ожидается пасмурная и дождливая погода, температура изменится мало, передает издание «Невские новости».

До этого сообщалось, что жители Петербурга массово жалуются на неисправность ливневок в разных районах города, из-за чего происходят подтопления, передает Nation news.

1 сентября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.