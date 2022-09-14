Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик предупредил жителей Петербурга о похолодании

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик предупредил жителей Петербурга о похолодании
Фото: Unsplash

Заметное похолодание последует за небольшими дождями в Петербурге в среду, 14 сентября. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что небо над Северной столицей затянут плотные облака, влияние окажет приближающийся с запада североатлантический циклон.

Температура воздуха составит плюс 12–14 градусов. Ветер юго-восточный с порывами 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы — упадет до 750 миллиметров ртутного столба. В четверг, по словам эксперта, также ожидается пасмурная и дождливая погода, температура изменится мало, передает издание «Невские новости».

До этого сообщалось, что жители Петербурга массово жалуются на неисправность ливневок в разных районах города, из-за чего происходят подтопления, передает Nation news.

1 сентября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.

Санкт-Петербург Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте