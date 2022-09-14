«Ходили с Володей за грибами»: Симоньян рассказала о дружбе с Сунгоркиным

Фото: roscongress / Елена Разина

Журналистка Маргарита Симоньян высказалась после смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Глава RT поделилась историей из жизни, в которой она рассказала, как ходила за грибами в компании Сунгоркина.

— Так и вижу перед собой его спину — ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков. Потом жарили шашлыки, я стояла за мангалом. Володя шутил, что сам такой походник, а мангал нормально сложить не умеет, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По словам журналистки, Владимир Сунгоркин обладал достойным чувством юмора и самоиронией.

— Веселый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает, особенно над собой, — добавила Симоньян.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье. Об этом рассказал замредактора отдела политики издания Александр Громов. По его словам, коллега отправился в командировку, чтобы собрать данные для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.