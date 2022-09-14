Песков опроверг сообщения о соглашении России и Украины в начале спецоперации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине не заручался согласием Киева не вступать в НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 14 сентября.

— Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация, — сказал он.

Уточняется, что речь идет о публикации агентства Reuters, согласно которой Козак заключил предварительное соглашение с Киевом в начале спецоперации. В материале отмечается, что украинское руководство согласилось не вступать в НАТО, однако президент России Владимир Путин якобы отверг предложение, передает ТАСС.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что на данный момент российское руководство не рассматривает возможность объявления всеобщей или частичной мобилизации населения страны.

9 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина может перестать существовать как независимое государство в случае прекращения Киевом боевых действий. По его словам, если такое решение примет Россия, то «наступит мир».