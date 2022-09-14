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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Красный Хутор со стороны ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Красный Хутор со стороны ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили удар по селу Красный Хутор, расположенному на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду, 14 сентября.

— Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.

Позже белгородский губернатор заявил, что украинские военные обстреляли село Шелаево. Пострадавшие жители получили легкие ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь и уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

8 сентября над Белгородом российской системой ПВО были сбиты две ракеты. По словам Гладкова, из-за обстрела была повреждена кровля крыши жилого дома, а на участках нескольких домов были найдены осколки.

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