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Камчатские школьники собрали 1023 килограмма макулатуры

Ирина Игнатенко
Общество
Камчатские школьники собрали 1023 килограмма макулатуры
Фото: Pixabay

Волонтеры-экологи при поддержке Российского экологического оператора отправились в образовательные учреждения Петропавловска-Камчатского и города Елизово, чтобы провести экологические уроки в 12 школах.

Там же в рамках акции «Миллион — Родине!» были организованы пункты по сбору макулатуры. Всего было собрано более 1023 килограммов бумажных отходов, которые отправят на переработку.

Во время уроков ребята узнали о том, как устроен раздельный сбор и как перерабатывается макулатура.

— В советские времена сбор макулатуры школьниками являлся обычной для всех практикой. Со школьной скамьи в нас воспитывали бережное отношение к природе, обучали сбору вторсырья. Сегодня мы хотим, чтобы современные школьники в этом плане не отставали от предыдущих поколений, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Акция «Миллион — Родине!» по сбору макулатуры пройдет с 15 сентября по 15 ноября, передает «360».

До этого Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов.

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