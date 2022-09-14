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Появился список самых высокооплачиваемых вакансий в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Появился список самых высокооплачиваемых вакансий в Санкт-Петербурге
Фото: patriarchia.ru

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал вакансии для жителей Санкт-Петербурга, в рамках которых предлагается наибольшая зарплата.

Так, лучшим в этом плане предложением в сентябре является вакансия менеджера по продажам. Специалисту с опытом от трех лет предлагают зарплату 300 тысяч рублей.

На втором месте находится вакансия менеджера отеля: кандидат сможет получать от 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку высокооплачиваемых вакансий сварщик-универсал с опытом работы от года: зарплата — до 200 тысяч рублей, передает издание «Невские новости».

В начале сентября эксперты сообщили о снижении спроса на IT-специалистов на 25 процентов по сравнению с началом года. При этом на 55 процентов выросло количество резюме, которые отправляют специалисты, передает «Царьград».

Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве», что наличие современных знаний и понимания того, что нужно рынку в данный момент, поможет соискателю найти хорошую работу. Также помочь с поиском работы могут карьерные консультанты.

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