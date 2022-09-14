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«Ошибочный путь»: Эрдоган обвинил Армению в невыполнении договоренностей

Георгий Соланович

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
«Ошибочный путь»: Эрдоган обвинил Армению в невыполнении договоренностей
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения не выполняет договоренности, ранее заключенные с Азербайджаном.

— Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути. Турция поддерживала и продолжит поддерживать азербайджанских братьев, — сказал глава государства.

Армения, считает он, не выполняет условия договоренностей и демонстрирует агрессивную позицию. Эрдоган подчеркнул, что Армения в случае продолжения «подобного курса» не сможет миновать последствий, передает ТАСС.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Совет ОДКБ на внеочередной онлайн-сессии принял решение направить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для оценки ситуации в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджан Армения
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