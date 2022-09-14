Правительство России утвердило новый порядок заключения СЗПК

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщили в пресс-службе правительства в среду, 14 сентября.

Механизму отводится ключевая роль в перезапуске инвестиционного цикла. С его помощью предлагается возмещать затраты на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности.

Теперь у бизнеса есть возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, реализующих проекты в рамках СЗПК, избавив от камеральных проверок.

Регионы в праве подготовить заключения на инвестиционные проекты, оценив при этом их воздействие на региональную экономику. Кроме того, в поправках указаны условия и состав стабилизационных оговорок, фиксирующие уровень налогов и гарантирующие неизменность законодательства для инвестора.

Срок стабилизации возможно продлить в случае, если инвестор не будет способен выполнить обязательства по независящим от него причинам.

Поправки разработаны с учетом правоприменительной практики ранее заключенных 36 соглашений на сумму инвестиций в 1,28 триллиона рублей, отмечается на сайте правительства России.

До этого президент России Владимир Путин разрешил банкам остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы.

Согласно указу российские банки, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер. Перечисление и выдача средств также могут быть заморожены.