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СК предъявил обвинение актеру квеста в Москве, во время которого пострадали четверо подростков

Георгий Соланович
Происшествия
СК предъявил обвинение актеру квеста в Москве, во время которого пострадали четверо подростков
Фото: СК РФ

СК предъявил обвинение актеру игрового квеста, при прохождении которого четыре подростка получили ожоги. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в среду, 14 сентября.

— В ходе допроса 25-летний молодой человек вину в инкрементируемом деянии признал полностью и раскаялся в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сказала правоохранитель.

В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия, уточнила она. Актеру предъявили обвинение по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

11 сентября во время игрового квеста в помещении на улице Новохохловской произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стало неаккуратное использование небольшого газового баллона.

В результате происшествия четверо подростков в возрасте от 14 до 15 лет получили термические ожоги.

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