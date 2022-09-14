Южный вестибюль станции «Профсоюзная» закрыли по требованию полиции

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Профсоюзная Карта всех событий

Южный вестибюль станции московского метро «Профсоюзная» временно закрыт по требованию полиции. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Южный вестибюль станции «Профсоюзная» (выходы с первого по четвертый) закрыт по требованию полиции, — говорится в сообщении.

Пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого москвичам рассказали о работе службы транспортной безопасности метрополитена. Так, под контролем сотрудников находится 554 объекта метро, 18 объектов МЦК, 6 автовокзалов и автостанций, причалы в акватории Москвы-реки, включая причалы Северного и Южного речных вокзалов.

Благодаря опыту работы и профессионализму службы транспортной безопасности для горожан организовывают комфортные поездки.