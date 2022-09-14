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Протестующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Протестующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна
Фото: Telegram / РИА Новости

Массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Ереване.

Протестующие заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану и призывают сторонников присоединиться к ним. Кроме того, сообщается, что участники акций протеста попытались сломать ворота парламента, передает ТАСС.

Видео: Telegram / ТАСС

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

14 сентября пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские военные обстреляли транспорт ФСБ России.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он считает, что в данном конфликте существует необходимость определения точных границ.

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