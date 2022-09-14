Пашинян заявил, что не подписывал никаких документов с Азербайджаном

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к протестующим в Ереване и призвал их не поддаваться манипуляциям.

— Дорогие сограждане, призываю и прошу вас не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится, — сказал политик.

Пашинян также подчеркнул, что распространение подобной информации — диверсия недружественных сил, которые стремятся сломить сопротивляемость страны, передает ТАСС.

14 сентября в Ереване начались массовые протесты. Митингующие требуют отставки Пашиняна и обвиняют его в попытках пойти на уступки Азербайджану.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он считает, что в данном конфликте существует необходимость определения точных границ.