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Пашинян заявил, что не подписывал никаких документов с Азербайджаном

Евгений Белоусов

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Нагорный Карабах
В мире
Пашинян заявил, что не подписывал никаких документов с Азербайджаном
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к протестующим в Ереване и призвал их не поддаваться манипуляциям.

— Дорогие сограждане, призываю и прошу вас не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится, — сказал политик.

Пашинян также подчеркнул, что распространение подобной информации — диверсия недружественных сил, которые стремятся сломить сопротивляемость страны, передает ТАСС.

14 сентября в Ереване начались массовые протесты. Митингующие требуют отставки Пашиняна и обвиняют его в попытках пойти на уступки Азербайджану.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он считает, что в данном конфликте существует необходимость определения точных границ.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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