Почему опасно сидеть «нога на ногу»

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Бытует мнение, что сидеть нога на ногу опасно для женского здоровья. Действительно ли это так «Вечерней Москве» рассказал врач-хирург, заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина Максим Елисеев.

В первую очередь он отметил, что такая поза не менее популярна среди мужчин.

— Поэтому все что мы будем обсуждать далее, будет относиться и к тем и к другим. В действительности если ненадолго расположить нога на ногу или скрестив ноги, мы можем достичь расслабления мышц, тем самым, разгрузив временно нашу икру (голень) и стопу, — сообщил врач.

Однако, по словам врача, с позиции нормальной физиологии, что такое длительное положение нашего тела не совсем для нас естественно.

— В это момент происходит неправильная работа мышц поясницы, таза, что приводит к деформации тазовых костей относительно друг друга, отсюда такая привычка приводит к формированию перекошенного таза, неправильной осанки, — пояснил хирург.

Он также предупредил, что поза «нога на ногу» приводит к повышению артериального давления, ввиду увеличения притока крови к сердцу.

— Благо это явление кратковременное, к развитию гипертонической болезни это не приведет, но временный подъем и погрешности в тонометрии обеспечены с большей долей вероятности. Поэтому если вы когда-нибудь сталкивались с процессом измерения артериального давления, то ваш доктор или в аннотации к тонометру звучит, что во время измерения, ноги не должны быть скрещены, нужно сидеть прямо ровно, — заметил медик.

Елисеев также предупредил о других негативных последствиях долгого сидения в данной позе:

— Важно учитывать анатомический факт в виде особенностей строения подколенной области, где мало мышц, а крупные сосуды, нервы расположены ближе к поверхности кожи. Ввиду этого теоретически от неравномерной нагрузки возможно сдавление малоберцового нерва, что приведет к парезу, параличу голени и стопы.

Кроме того, в этой позе снижается скорость кровотока в крупных артериях и венах, что может приводить к сгущению крови и образованию тромбозов в венозной системе, а также усугубление кровоснабжения артериального у лиц страдающих сахарным диабетом, атеросклерозом артерий нижних конечностей, рассказал специалист.

У беременных женщин, по словам хирурга, любое сопротивление нормальному току крови в их организме, сказывается не только на матери, но и на будущем ребенке.

— В заключении хочется сказать, что кратковременное (10-15 мин) положение нашего тела с запрокинутой ногой на ногу не должно привести к серьёзным последствиям для здоровья. Если рядом нет уборной комнаты и в миг нет возможности её посетить по разным причинам, то такая поза позволит временно усилить тонус тазовых мышц, но таким приемом длительно пользоваться не нужно. Ввиду того, что процесс позыва к мочеиспусканию физиологический и преднамеренное длительное его нарушение может приводить к различному роду дизурическим проблемам, — заключил Елисеев.

Он также порекомендовал в течение дня побольше двигаться на прямых ногах, пить минимум 1,5-2 литра жидкости в сутки, заниматься легкой гимнастикой во время долгого сидячего положения, а лицам страдающим варикозной болезнью носить эластичный трикотаж.