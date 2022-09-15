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Второй этап отбора на работу в скоропомощные комплексы стартовал в Москве

Лейла Алиева
Город
Второй этап отбора на работу в скоропомощные комплексы стартовал в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники Кадрового центра Департамента здравоохранения начали проводить телефонные интервью с кандидатами на работу в шесть новых скоропомощных корпусов столицы. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Кандидаты пройдут строгий отбор, одним из обязательных этапов которого являются телефонные интервью. На этой стадии специалисты Кадрового центра еще раз подтвердят соответствие заявленных в анкете данных, особое внимание будет уделено тому, как человек общается, насколько он коммуникабелен и готов к тесной и сплоченной командной работе в скоропомощных корпусах, — рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, тех кандидатов, которые успешно пройдут интервью, пригласят на оценку профессиональных компетенций. После этого успешных соискателей ждет очное собеседование с представителем работодателя, а из их числа сформируют команды новых скоропомощных стационарных комплексов.

Специалисты, успешно прошедшие все этапы отбора, смогут пройти уникальную программу обучения и отработать на практике все аспекты нового стандарта оказания экстренной медицинской помощи, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Набор в «Команду первых» стартовал 30 августа. За это время поступило более 1,5 тысячи заявок на должности врачей, среднего медицинского, а также немедицинского персонала.

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