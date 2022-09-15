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Две тысячи московских бухгалтеров прошли курсы повышения квалификации

Елена Самойлова
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Две тысячи московских бухгалтеров прошли курсы повышения квалификации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном департаменте финансов подвели итоги обучения сотрудников централизованных бухгалтерий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 15 сентября.

Так, организуются обучающие семинары, вебинары, лекции и тестовые задания по особенностям работы единой модели ведения бухгалтерского учета города Москвы, практикум в программе «1С: Бухгалтерия» на уровне продвинутых пользователей и контроль освоения знаний.

Как отмечается, в 2022 году, помимо работников специализированных центров учета префектур административных округов, квалификацию повысили сотрудники централизованных бухгалтерий Департамента образования и науки Москвы, департамента труда и социальной защиты населения города, Главного архивного управления города Москвы, межотраслевой бухгалтерии комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

— Уровень квалификации сотрудников централизованных бухгалтерий постепенно растет, хотя остаются определенные сложности, связанные со знанием нормативной правовой базы. В дальнейшем мы планируем совершенствовать систему проверки знаний, повышать сложность тестовых заданий, — пояснил заместитель руководителя департамента финансов Александр Беляков.

По словам начальника управления сводной бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности учреждений и методического обеспечения бухгалтерского учета департамента Юлии Ермак, повышение квалификации необходимо осуществлять на ежедневной основе посредством простых инструментов.

Среди таковых она перечислила отслеживание изменений в нормативных правовых актах Министерства финансов РФ и департамента финансов, привлечение сотрудников к участию в обсуждении вопросов, выносимых на заседания методического совета по бухгалтерскому учету, организации открытого обсуждения сложных вопросов между сотрудниками, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В начале августа сообщалось, что каждый третий врач общей практики в Москве повысил квалификацию в кадровом центре депздрава.

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