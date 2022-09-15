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Сбой в работе трамваев произошел в Северном Чертанове из-за ДТП на путях

Александр Афонин
Город
Сбой в работе трамваев произошел в Северном Чертанове из-за ДТП на путях
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

В районе Северное Чертаново задерживаются трамваи № 1 и 16 из-за аварии с участием двух автомобилей на путях. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что задержка произошла на пересечении Симферопольского бульвара и Балаклавского проспекта в районе остановки «Метро «Чертановская». На путях столкнулись два автомобиля.

В связи с произошедшим маршруты транспорта были временно изменены. Москвичей призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже в дептрансе сообщили, что движение трамваев на пересечении Симферопольского бульвара и Балаклавского проспекта восстановлено.

Накануне сообщалось, что трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 на улицах Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской и Даниловском Валу начали останавливаться в новых местах. Так, «Зацепская площадь» получила название «Павелецкий вокзал», платформы расположены после трамвайного перекрестка и сгруппированы по направлениям.

Транспорт Трамваи Район Чертаново Северное
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