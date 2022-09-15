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Режим работы эскалаторов изменили на 13 станциях метро Москвы

Лейла Алиева
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Режим работы эскалаторов изменили на 13 станциях метро Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Крылатское Карта всех событий

Режим работы эскалаторов поменяли на 13 станциях столичного метро. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это станции мелкого заложения, и при строительстве там ставили эскалаторы, которые работали только на подъем. Спускаться нужно было по лестнице, — говорится в сообщении.

Так, эскалаторы теперь работают и на подъем, и на спуск. Также установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, увеличено количество сотрудников, следящих за безопасностью пассажиров, а также в отдельную комнату вывели стоп-ручки для безопасности процесса.

Режим работы эскалаторов изменился на станциях: «Крылатское» — западный вестибюль, «Молодежная» — восточный и западный вестибюли, «Красногвардейская», «Речной вокзал» — северный и южный вестибюли, «Царицыно» — южный и северный вестибюли, «Калужская» — северный и южный вестибюли, «Бульвар Рокоссовского», «Воробьевы горы» — южный вестибюль, «Бибирево», «Пражская» — северный вестибюль, «Тульская» — северный вестибюль, «Южная» — южный вестибюль, «Планерная» — выход № 2, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Внуково» Солнцевской линии метро. По его словам, все строительные работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.

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