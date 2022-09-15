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Россиянам рассказали, как получить часть своей пенсии раньше срока

Елена Самойлова
Общество
Россиянам рассказали, как получить часть своей пенсии раньше срока
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления «старого» пенсионного возраста, но с определенными условиями. Об этом рассказал доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, необходимо набрать страховой стаж и минимальное количество необходимых пенсионных коэффициентов. Как отметил Тимофеев, эту пенсию можно получить раньше, чем выплату по старости. В законах это четко прописано, подчеркнул эксперт.

Получить накопительную пенсию, обратившись с соответствующим заявлением в ПФР, можно после наступления «старого» пенсионного возраста — это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, передает «Прайм».

До этого стало известно, что некоторым из тех, кому исполнилось 80 лет, в октябре проиндексируют пенсию. В два раза увеличится фиксированная выплата по старости, но только для неработающих пенсионеров.

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