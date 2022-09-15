Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Орнилог сообщил, что похолодание в сентябре не повлияло на популяцию птиц в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Орнилог сообщил, что похолодание в сентябре не повлияло на популяцию птиц в Подмосковье
Фото: shutterstock

Резкое похолодание в начале сентября никак не отразилось на популяции и жизни птиц в Московском регионе. Об этом сообщил орнитолог Вадим Мишин.

— Это похолодание некритичное. То есть это не заморозки, и каких-то аномальных морозов не случилось. Для нас с вами было несколько дней не очень комфортных, потому что резко дожди прошли. Но для природы, для птиц все в рамках естественных процессов, — отметил он в комментарии РИАМО.

По словам эксперта, период гнездования практически закончился. Вот в этот период важен температурный режим, ведь птицы согревают своим темплом яйца, а потом птенцов.

Мишин отметил, что в период гнездования сильные заморозки действительно могут ударить по популяции.

В настоящее время в Подмосковье сохраняется прохладная погода. Температура воздуха ночью составляет 9-11 градусов, в дневные часы – 15-17 градусов выше нуля. 15 сентября ожидаются осадки в виде дождей, передает издание «Подмосковье сегодня».

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.

Подмосковье Птицы Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте