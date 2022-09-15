Орнилог сообщил, что похолодание в сентябре не повлияло на популяцию птиц в Подмосковье

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Резкое похолодание в начале сентября никак не отразилось на популяции и жизни птиц в Московском регионе. Об этом сообщил орнитолог Вадим Мишин.

— Это похолодание некритичное. То есть это не заморозки, и каких-то аномальных морозов не случилось. Для нас с вами было несколько дней не очень комфортных, потому что резко дожди прошли. Но для природы, для птиц все в рамках естественных процессов, — отметил он в комментарии РИАМО.

По словам эксперта, период гнездования практически закончился. Вот в этот период важен температурный режим, ведь птицы согревают своим темплом яйца, а потом птенцов.

Мишин отметил, что в период гнездования сильные заморозки действительно могут ударить по популяции.

В настоящее время в Подмосковье сохраняется прохладная погода. Температура воздуха ночью составляет 9-11 градусов, в дневные часы – 15-17 градусов выше нуля. 15 сентября ожидаются осадки в виде дождей, передает издание «Подмосковье сегодня».

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