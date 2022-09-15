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«Дети желали смерти»: Долина рассказала об угрозах после конфликта с Карнавал

Лейла Алиева
Общество
«Дети желали смерти»: Долина рассказала об угрозах после конфликта с Карнавал
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В программе Максима Галкина «Музыкалити» между народной артисткой России Ларисой Долиной и популярной блогершей Валей Карнавал произошел конфликт. Спустя год певица рассказала об угрозах, которые начали ей писать в Сети после выпуска.

Напомним, спор произошел после заявлений Долиной о том, что Карнавал не умеет петь и плохо разбирается в музыке. Блогерша не стала молчать и ответила на критику артистки. Конфликт удалось урегулировать благодаря Галкину, который свел все к шутке.

Однако после выпуска на народную артистку налетели хейтеры, которые стали писать ей оскорбления в личных сообщениях.

— Страшно было читать! Не просто хамские сообщения, а комментарии детей, которые желают тебе смерти. Я уже не говорю про нецензурную лексику. Когда тебе желают смерти дети — это страшно. Поэтому я на какое-то время ушла из социальных сетей. Конечно, бесполезно ждать понимания от подростков, которые воспитаны совершенно по-другому, — поделилась знаменитость.

Также Долина добавила, что после случившегося она с Карнавал не виделась, но и обид на нее не держит, пишет StarHit.

В начале мая во время эфира программы «Звезды в Африке» Валя Карнавал впервые высказалась о конфликте с Долиной. По ее мнению, критиковать непрофессиональных артистов не имеет права никто, даже учителя по вокалу.

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