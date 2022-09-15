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Песков: Гарантировать безопасность Украине может только она сама

Елена Самойлова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Гарантировать безопасность Украине может только она сама
Фото: Администрация президента РФ

Гарантии безопасности Украине может дать только сам Киев. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября.

— Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации, — цитирует его РИА Новости.

13 сентября офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Так, договор будет объединять США, Австралию, государства ЕС и ряд других стран. Киев требует ввести список мер, в том числе и военного характера, которые будут незамедлительно исполнены другими государствами в случае атаки третьей стороны на республику.

Песков назвал проект Киева главной угрозой для России из-за намерений Украины стать частью НАТО.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такой договор «испепелит» страны Запада. Она отметила, что Вашингтон начал диктовать европейцам, как жить, и это привело Евросоюз в упадок.

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