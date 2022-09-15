Премьер-министр Швеции Андерссон подала в отставку

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала спикеру парламента Андреасу Норлену прошение об отставке. Об этом сообщил портал Nordic News в четверг, 15 сентября.

— Премьер-министр Швеции Андерссон подает прошение об отставке спикеру парламента, — говорится в сообщении.

Уточняется, что заявление сделано на фоне проигрыша в ходе парламентских выборов в Швеции. Андерссон является лидером Социал-демократической рабочей партии и в ходе дебатов заявляла, что возглавит соответствующую оппозицию при формировании нового правительства, передает РИА Новости.

В августе стало известно, что японское правительство ушло в отставку в полном составе. Планировалось, что перестановки в правительстве пройдут в начале сентября, но премьер-министр Фумио Кисида принял решение провести их раньше, так как намерен более активно продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма».

По словам аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина, отставка правительства Японии не стала неожиданной, так как в стране произошли политический и социальный кризисы. Он добавил, что власти лишились доверия населения.