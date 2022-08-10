Аналитик назвал причины отставки правительства Японии

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Отставка правительства Японии не стала неожиданной, так как в стране произошли политический и социальный кризисы. Об этом сообщил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

— После убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ страну сотрясают определенные политические и социальные кризисы. Правительство Японии утратило поддержку, — отметил он в комментарии «360».

Эксперт добавил, что власти лишились доверия населения, новому правительству предстоит его вернуть. Для этого сначала решили провести кадровые перестановки. Правительственные структуры должны показать готовность реорганизовываться для предотвращения разрастания кризиса в стране.

Ранее стало известно, что правительство Японии ушло в отставку. Сообщается, что скоро станет известно о новом составе руководства страны, которое возглавит премьер-министр Фумио Кисида, передает «Царьград».

8 августа министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио намерен сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1».