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Почему США мечтают разъединить экономики России и стран Центральной Азии

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Почему США мечтают разъединить экономики России и стран Центральной Азии
Фото: Unsplash

Заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что цель американской политики в Центральной Азии должна заключаться в «разъединении экономик» этих государств и России. О том, возможно ли такое развитие событий, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

По его словам, подобный сценарий достаточно маловероятен в реальности, однако проблемы для России в этом направлении все же могут быть созданы.

— У Госдепа не получится разъединить Россию со странами Центральной Азии. Понятно, что мечтать хорошо. Однако стоит ожидать, что проблемы будут создаваться. Будут препятствия, блокировки и создание новых коалиций в этом регионе. Возможно, будут подкупать правительства стран Центральной Азии, поднимать общественные настроения в эту сторону, — пояснил Маркелов.

При этом политолог отметил, что такое заявление направлено на ослабление связи России и Центральной Азии.

— Это та структура разворота мировой экономики, которая стала следствием в том числе новых геополитических условий. Иными словами: американцы посмотрели на это и сказали: «Оказывается, экономики России и стран Азии вполне себе интегрированы в общую конструкцию — это не есть хорошо». Поэтому и появляется подобное заявление, дабы ослабить совсем Россию и ее связи с вышеуказанными странами, — сказал специалист.

По словам собеседника «ВМ», главная задача США — экономический и политический «разрыв опор» России в обновленной экономике.

Между тем страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего Советского Союза увеличили поставки товаров в Россию на фоне санкций. О том, почему это произошло и какие товары импортируются, «Вечерней Москве» рассказала замдиректора Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина.

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